Украинец Кравчук стал игроком московского "Торпедо". Футбол

Экс-хавбек "Олимпика" подписал контракт на 4,5 года.

Андрей Кравчук
Фото: ФК "Торпедо"
Андрей Кравчук

Украинский центральный полузащитник Андрей Кравчук стал игроком московского "Торпедо", сообщает официальный сайт "автозаводцев".

Контракт 22-летнего воспитанника футбола Буковины с москвичами рассчитан на 4,5 года.

Кравчук с 2018 по 2020 год защищал цвета донецкого "Олимпика". В нынешнем сезоне полузащитник молодежной сборной Украины успел сыграть в четырех матчах.

В целом Кравчук сыграл 30 матчей в составе первой команды "Олимпика", в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

"Торпедо" занимает четвертое место турнирной таблицы ФНЛ - второго по силе и значимости дивизиона РоSSии. Дебютировать за новый клуб Андрей может уже завтра в матче против СКА-Хабаровск.

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