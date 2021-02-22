Уполномоченный по защите государственного языка просит Павелко дать объяснения по поводу скандала на матче "Львов" - "Кол. Футбол

Тарас Креминь направил соответствующее письмо президенту УАФ.

Уполномоченный по защите государственного языка просит Павелко дать объяснения по поводу скандала на матче "Львов" - "Кол
Тарас Кремінь
Фото: Сергій Нужненко

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь направил письмо главе Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко в связи с языковым инцидентом, который произошел во время футбольного матча 15-го тура УПЛ "Львов"-"Колос" между главным тренером львовян Виталием Шумским и арбитрами матча: Николаем Кривоносовым и Виктором Копиевским.

В письме Уполномоченный просит в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями негосударственного языка при обслуживании матча и предъявлением желтой карточки тренеру ФК "Львов" по возможному признаку языковой дискриминации.

"Еще 20 ноября прошлого года в адрес Украинской ассоциации футбола мной было направлено письмо с просьбой принять дополнительные организационные, информационные и другие меры по обеспечению выполнения УАФ требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно обязательного применения государственного языка в своей деятельности и довести до сведения членов Ассоциации рекомендации Уполномоченного по защите государственного языка по нормам Закона, касающиеся применения государственного языка в деятельности спортивных федераций. Однако из открытых источников стало известно об инциденте, который произошел на матче 15-го тура УПЛ "Львов" - "Колос" между главным тренером львовян Виталием Шумским и арбитрами матча: Николаем Кривоносовым и Виктором Копиевским, в действиях которых могут быть признаки нарушение норм Закона", - отметил Уполномоченный в своем Facebook.

"Для принятия дальнейшего решения прошу в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями негосударственного языка при обслуживании матча и предъявлением желтой карточки тренеру ФК" Львов по "возможному признаку языковой дискриминации", - отмечается в письме.

Напомним, Комитет по этике и честной игре УАФ уже начал проверку этого инцидента.

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