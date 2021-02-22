Наставник «Львова» Шумский получил в матче УПЛ желтую карточку за требование к арбитру говорить с ним по-украински. Футбол
В инциденте разбирается Украинская ассоциация футбола.
Главный тренер "Львова" Виталий Шумский прокомментировал на клубном YouTube-канале языковой конфликт с арбитрами домашнего поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги против "Колоса" (0:2).
"Я не буду комментировать действия главного судьи и двух лайнсменов. У меня никаких споров ни с кем не было.
Но четвертый арбитр разговаривал со мной на русском языке, а я его попросил, чтобы он разговаривал со мной на украинском. На что он сразу передал по рации главному судье, который ко мне подошел и дал мне желтую карточку.
Я спросил, за что мне дали желтую карточку, на что ответа я еще не получил", - сказал Шумский.
Добавим, Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола начал проверку этого инцидента.