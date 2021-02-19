На Буффона наложили штраф за богохульство в матче с "Пармой". Футбол

Джанлуиджи лишился 5 тысяч евро.

Фото: figc.it/it

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон признан виновным в проявлении богохульства во время матча Серии А.

"Дисциплинарный комитет оштрафовал Джанлуиджи Буффона на 5 тысяч евро, частично приняв ходатайство федерального прокурора, который требовал дисквалификации на один матч. Вратарь "Ювентуса" был привлечен к ответственности за произнесение фразы, содержащей кощунственное выражение", - сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола.

Отметим, что Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии очень тщательно изучал этот инцидент, ведь дело в отношении футболиста по подозрению в богохульном высказывании было принято по результату матча 13-го тура с "Пармой" (4:0), который был сыгран еще 19 декабря прошлого года.

Видео этого эпизода не попало в трансляцию, но было размещено в социальных сетях. При этом Буффона оправдали по делу богохульства в матче с "Интером".

Отметим, богохульство считается одним из самых серьезных ругательств в итальянском языке.

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