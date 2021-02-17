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2021-02-17
Буффон стал лучшим голкипером XXI века по версии Международной федерации футбольной истории
В топ-3 также вошли Икер Касильяс и Петр Чех.
Фото: iffhs.de
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала свой рейтинг лучших голкиперов мира в XXI веке.
Рейтинг возглавил вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон. Тройку лидеров замкнули Икер Касилья и Петр Чех. Причем двое последних уже завершили свою спортивную карьеру.
В топ-20 больше всего представителей Испании и Германии - по 4. Бразилия представлена тремя голкиперами, а Франция - двумя. Ряд стран делегировали по одному вратарю.
Добавим, Буффон был признан лучшим голкипером в истории футбола по версии La Gazzetta dello Sport.
Топ-20 вратарей XXI века:
- Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия) - 330 баллов
- Икер Касильяс (Испания) - 244
- Петр Чех (Чехия) - 218
- Мануэль Нойер ("Бавария", Германия) - 183
- Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия) - 130
- Виктор Вальдес (Испания) - 113
- Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция) - 106
- Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) - 105
- Оливер Кан (Германия) - 99
- Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Рика) - 93
- Дида (Бразилия) - 90
- Ян Хмара ("Атлетико", Словения) - 85
- Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Германия) - 78
- Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Испания) - 75
- Йенс Леманн (Германия) - 72
- Роберто Аббондансьери (Аргентина) - 68
- Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия) - 64
- Жулио Сезар (Бразилия) - 63
- Фабьен Бартез (Франция) - 55
- Хосе Рейна ("Лацио", Испания) - 54.