Буффон стал лучшим голкипером XXI века по версии Международной федерации футбольной истории

В топ-3 также вошли Икер Касильяс и Петр Чех.

Фото: iffhs.de

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала свой рейтинг лучших голкиперов мира в XXI веке.

Рейтинг возглавил вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон. Тройку лидеров замкнули Икер Касилья и Петр Чех. Причем двое последних уже завершили свою спортивную карьеру.

В топ-20 больше всего представителей Испании и Германии - по 4. Бразилия представлена тремя голкиперами, а Франция - двумя. Ряд стран делегировали по одному вратарю.

Добавим, Буффон был признан лучшим голкипером в истории футбола по версии La Gazzetta dello Sport.

Топ-20 вратарей XXI века:

  1. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия) - 330 баллов
  2. Икер Касильяс (Испания) - 244
  3. Петр Чех (Чехия) - 218
  4. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия) - 183
  5. Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия) - 130
  6. Виктор Вальдес (Испания) - 113
  7. Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция) - 106
  8. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) - 105
  9. Оливер Кан (Германия) - 99
  10. Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Рика) - 93
  11. Дида (Бразилия) - 90
  12. Ян Хмара ("Атлетико", Словения) - 85
  13. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Германия) - 78
  14. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Испания) - 75
  15. Йенс Леманн (Германия) - 72
  16. Роберто Аббондансьери (Аргентина) - 68
  17. Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия) - 64
  18. Жулио Сезар (Бразилия) - 63
  19. Фабьен Бартез (Франция) - 55
  20. Хосе Рейна ("Лацио", Испания) - 54.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Официальным партнером Евро-2020 стал TikTok. ФутболОфициальным партнером Евро-2020 стал TikTok. Футбол
У 21-летней украинской чемпионки Европы по художественной гимнастике диагностирован ракУ 21-летней украинской чемпионки Европы по художественной гимнастике диагностирован рак
Глава МОК прокомментировал решение главы оргкомитета Олимпиады-2020 подать в отставкуГлава МОК прокомментировал решение главы оргкомитета Олимпиады-2020 подать в отставку
На Australian Open запретили для болельщиков вход на трибуныНа Australian Open запретили для болельщиков вход на трибуны
Селезнев исключен из заявки "Колоса" на вторую половину сезонаСелезнев исключен из заявки "Колоса" на вторую половину сезона
Блок рекламы


Похожие новости
Официальным партнером Евро-2020 стал TikTok. ФутболОфициальным партнером Евро-2020 стал TikTok. Футбол
В Формуле-1 составили топ-13 досадных антирекордов в историиВ Формуле-1 составили топ-13 досадных антирекордов в истории
Впервые в истории футбола матч мужских команд под эгидой ФИФА судила женщина
Украинка стала лучшим бомбардиром квалификации на ЕвробаскетеУкраинка стала лучшим бомбардиром квалификации на Евробаскете
Украинский тяжелоатлет стал чемпионом Европы из-за дисквалификации роSSиянина за допингУкраинский тяжелоатлет стал чемпионом Европы из-за дисквалификации роSSиянина за допинг
Международная федерация футбольной истории и статистики назвала сборную десятилетия ЕвропыМеждународная федерация футбольной истории и статистики назвала сборную десятилетия Европы
Правнук Муссолини стал игроком "Лацио". ФутболПравнук Муссолини стал игроком "Лацио". Футбол
Назван лучший футболист десятилетия в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистикиНазван лучший футболист десятилетия в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистики
Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком "Аталанты", - итальянские СМИКоваленко стал самым высокооплачиваемым игроком "Аталанты", - итальянские СМИ
Сборная Дании стала двукратным чемпионом мира по гандболуСборная Дании стала двукратным чемпионом мира по гандболу
Последние новости
Подгружаем последние новости