Буффон стал лучшим голкипером XXI века по версии Международной федерации футбольной истории

В топ-3 также вошли Икер Касильяс и Петр Чех.

Фото: iffhs.de

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала свой рейтинг лучших голкиперов мира в XXI веке.

Рейтинг возглавил вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон. Тройку лидеров замкнули Икер Касилья и Петр Чех. Причем двое последних уже завершили свою спортивную карьеру.

В топ-20 больше всего представителей Испании и Германии - по 4. Бразилия представлена тремя голкиперами, а Франция - двумя. Ряд стран делегировали по одному вратарю.

Добавим, Буффон был признан лучшим голкипером в истории футбола по версии La Gazzetta dello Sport.

Топ-20 вратарей XXI века: