Украинец Марченко выиграл турнир в Италии, одолев в финале экс-первую ракетку мира

Илья Марченко победил Энди Маррея.

Украинец Марченко выиграл турнир в Италии, одолев в финале экс-первую ракетку мира
Ілля Марченко
Фото: btu.org.ua

Украинский теннисист Илья Марченко выиграл турнир серии ATP Challenger Tour в итальянской Биелле. В финале он обыграл экс-первую ракетку мира Энди Маррея (№124 АТР) - 6:2, 6:4.

Поединок длился полтора часа.

Эта победа позволила Илье возглавить рейтинг украинского мужского тенниса.

Кроме того, Марченко впервые войдет в топ-200 рейтинга АТР.

Добавим, что в полуфинале украинец обыграл представителя Италии Федерико Гайо (№140 ATP) - 7:5, 6:1.

Призовой фонд соревнований составил 44 тысячи евро.

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