Украинец Марченко выиграл турнир в Италии, одолев в финале экс-первую ракетку мира

Кроме того, Марченко впервые войдет в топ-200 рейтинга АТР.

Украинский теннисист Илья Марченко выиграл турнир серии ATP Challenger Tour в итальянской Биелле. В финале он обыграл экс-первую ракетку мира Энди Маррея (№124 АТР) - 6:2, 6:4.