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2021-02-15
Украинец Марченко выиграл турнир в Италии, одолев в финале экс-первую ракетку мира
Илья Марченко победил Энди Маррея.
Ілля Марченко
Фото: btu.org.ua
Украинский теннисист Илья Марченко выиграл турнир серии ATP Challenger Tour в итальянской Биелле. В финале он обыграл экс-первую ракетку мира Энди Маррея (№124 АТР) - 6:2, 6:4.
Поединок длился полтора часа.
Эта победа позволила Илье возглавить рейтинг украинского мужского тенниса.
Кроме того, Марченко впервые войдет в топ-200 рейтинга АТР.
Добавим, что в полуфинале украинец обыграл представителя Италии Федерико Гайо (№140 ATP) - 7:5, 6:1.
Призовой фонд соревнований составил 44 тысячи евро.