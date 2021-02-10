В Лиге чемпионов революционные изменения: турнир переходит на швейцарскую систему. Футбол

Это случится в 2024 году.

В Лиге чемпионов революционные изменения: турнир переходит на швейцарскую систему
Фото: UEFA.com

Накануне представители всех 55 ассоциаций-членов УЕФА провели онлайн-конференцию под председательством президента организации Александра Чеферина, на которой, в частности, рассматривалась идея увеличения числа участников группового этапа Лиги чемпионов с 32 до 36 клубов и переход турнира на швейцарскую систему, хорошо известную в мире шахмат, сообщает Sky Sports.

При этом отмечается, что переговоры были очень положительными, и ни одна ассоциация не выступила против предложений УЕФА.

Согласно новому формату, предполагается, что каждая команда сыграет как минимум по десять матчей на данной стадии. Общее количество игр должно увеличиться со 125 в настоящее время до 225, что гарантирует клубам больше доходов и предотвратит угрозу раскола в виде создания топ-клубами Европейской Суперлиги.

Согласно швейцарской системе, в каждом туре команда получит в соперники клуб, который имеет такое же (или близкое) количество набранных очков, причем дважды против одного и того же соперника играть нельзя.

Благодаря этому уже на групповой стадии должно резко увеличиться число матчей между топ-командами, что поспособствует повышению не только уровня игры, но и популярности среди аудитории.

Предполагается, что переход на новый формат ЛЧ состоится в сезоне 2024/25.

Окончательное решение будет принято на встрече руководителей высшего звена европейского футбола в апреле 2021 года.

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