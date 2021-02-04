Australian Open станет первым турниром "Большого шлема", на котором линейных судей заменят голосовые записи

На Открытом чемпионате Австралии по теннису не будет линейных судей.

Впервые на турнирах "Большого шлема" было решено отказаться от линейных судей, сообщает championat.com.

На Australian Open их заменят с помощью голосовых команд.

В частности, будут использоваться записи фраз "Аут", "Фут фол", "Фол". Проигрывать аудиозаписи будет автоматическая система с трекинг-камерами. При этом голосовые команды запишут люди, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса в Австралии.

Организаторы решили привлечь врачей, пожарных и спасателей к этой работе, чтобы отдать им должное.

Примечательно, что первая ракетка мира Новак Джокович выступал за отказ от линейных судей. На US Open-2020 он случайно попал мячом в линейного арбитра, после чего его дисквалифицировали.