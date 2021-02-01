Главный тренер "Аталанты" подтвердил трансфер еще одного игрока сборной Украины

Гасперини раскрыл некоторые подробности перехода Виктора Коваленко.

Главный тренер "Аталанты" подтвердил трансфер еще одного игрока сборной Украины
Віктор Коваленко
Фото: УНИАН

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о потенциально совершенном трансфере полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Виктора Коваленко.

"Это организованный клубом трансфер. Этот переход мог состоятся и бесплатно, но в июне. Коваленко начнет интегрироваться в команду, как только прибудет", - цитирует Гасперини Тutto Atalanta.

"Также такой трансфер полезен в связи с появлением дополнительного времени на восстановление некоторых игроков, таких как Марио Пашалич и Маттиа Кальдара", - отметил наставник "Аталанты".

Добавим, что Коваленко уже попрощался с игроками "Шахтера" и вылетел в Бергамо.

Напомним, в составе Regina delle provinciali выступает еще один украинец Руслан Малиновский.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский экс-чемпион мира по легкой атлетике попался на допингеРоSSийский экс-чемпион мира по легкой атлетике попался на допинге
Зинченко попал в сборную 20-го тура Английской Премьер-лиги по версии WhoScoredЗинченко попал в сборную 20-го тура Английской Премьер-лиги по версии WhoScored
Суркис заявил, кому готов продать "Динамо"Суркис заявил, кому готов продать "Динамо"
WBO отвела Усику 15 дней на организацию боя с ДжойсомWBO отвела Усику 15 дней на организацию боя с Джойсом
Украинский боксер отказался от пояса WBAУкраинский боксер отказался от пояса WBA
Блок рекламы


Похожие новости
Главный тренер Колоса ответил на вопрос об отчислении из команды Евгения СелезневаГлавный тренер Колоса ответил на вопрос об отчислении из команды Евгения Селезнева
"Рома" начала переговоры о нападающем сборной Украины. Футбол"Рома" начала переговоры о нападающем сборной Украины. Футбол
"Динамо" сыграло вничью контрольный матч против сборной Иордании"Динамо" сыграло вничью контрольный матч против сборной Иордании
Скандалом с участием сборной РоSSии завершилась лыжная эстафета на этапе Кубка мираСкандалом с участием сборной РоSSии завершилась лыжная эстафета на этапе Кубка мира
Тренерский штаб Шевченко перед Евро-2020 пополнился еще одним итальянцем. ФутболТренерский штаб Шевченко перед Евро-2020 пополнился еще одним итальянцем. Футбол
Бекхэм назначил своего соратника по легендарному "Манчестер Юнайтед" главным тренером "Интер Майами"Бекхэм назначил своего соратника по легендарному "Манчестер Юнайтед" главным тренером "Интер Майами"
IFFHS включила Шевченко в топ-20 лучших тренеров сборных десятилетия. ФутболIFFHS включила Шевченко в топ-20 лучших тренеров сборных десятилетия. Футбол
Вторая сборная снялась с чемпионата мира по гандболу из-за COVID-19: у Украины появился шанс принять участие в мундиалеВторая сборная снялась с чемпионата мира по гандболу из-за COVID-19: у Украины появился шанс принять участие в мундиале
У сборной Украины по футболу появился новый национальный спонсорУ сборной Украины по футболу появился новый национальный спонсор
Главный тренер сборной Украины по биатлону работает с командой без подписанного контрактаГлавный тренер сборной Украины по биатлону работает с командой без подписанного контракта
Последние новости
Подгружаем последние новости