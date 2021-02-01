Главный тренер "Аталанты" подтвердил трансфер еще одного игрока сборной Украины

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о потенциально совершенном трансфере полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Виктора Коваленко.

"Это организованный клубом трансфер. Этот переход мог состоятся и бесплатно, но в июне. Коваленко начнет интегрироваться в команду, как только прибудет", - цитирует Гасперини Тutto Atalanta.

"Также такой трансфер полезен в связи с появлением дополнительного времени на восстановление некоторых игроков, таких как Марио Пашалич и Маттиа Кальдара", - отметил наставник "Аталанты".

Добавим, что Коваленко уже попрощался с игроками "Шахтера" и вылетел в Бергамо.

Напомним, в составе Regina delle provinciali выступает еще один украинец Руслан Малиновский.