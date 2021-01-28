УЕФА принял официальное решение относительно формата Евро-2020. Футбол

В Союзе решили не отказываться от первоначального плана.

УЕФА принял официальное решение относительно формата Евро-2020
Фото: Eurosport

На встрече 27 января между официальными лицами УЕФА и представителями 12 принимающих Евро-2020 организаций принято решение не отказываться от первоначального формата проведения турнира, сообщает официальный сайт организации.

"УЕФА намерен провести Евро-2020 в 12 изначально запланированных местах. Евро - это флагманские соревнования по футболу для национальных команд в Европе и жизненно важный источник финансирования массового и более широкого развития футбола", - заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

"Я оптимистично настроен относительно того, что по мере приближения к турниру ситуация с вирусом, скорее всего, сильно изменится, и важно, чтобы мы дали городам-организаторам и правительствам как можно больше времени, чтобы сформировать точную картину можно было в июне и июле", - добавил функционер.

При этом решение о возможности посещения матчей зрителями примут в начале апреля.

"Болельщики - это большая часть того, что делает футбол особенным, и это относится как к Евро, так и к любой игре. Мы должны дать себе максимальный интервал, чтобы позволить им вернуться на стадионы", - особо подчеркнул глава УЕФА.

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