УЕФА принял официальное решение относительно формата Евро-2020. Футбол
В Союзе решили не отказываться от первоначального плана.
На встрече 27 января между официальными лицами УЕФА и представителями 12 принимающих Евро-2020 организаций принято решение не отказываться от первоначального формата проведения турнира, сообщает официальный сайт организации.
"УЕФА намерен провести Евро-2020 в 12 изначально запланированных местах. Евро - это флагманские соревнования по футболу для национальных команд в Европе и жизненно важный источник финансирования массового и более широкого развития футбола", - заявил президент УЕФА Александр Чеферин.
"Я оптимистично настроен относительно того, что по мере приближения к турниру ситуация с вирусом, скорее всего, сильно изменится, и важно, чтобы мы дали городам-организаторам и правительствам как можно больше времени, чтобы сформировать точную картину можно было в июне и июле", - добавил функционер.
При этом решение о возможности посещения матчей зрителями примут в начале апреля.
"Болельщики - это большая часть того, что делает футбол особенным, и это относится как к Евро, так и к любой игре. Мы должны дать себе максимальный интервал, чтобы позволить им вернуться на стадионы", - особо подчеркнул глава УЕФА.