В матче НХЛ была заброшена шайба из минусового угла

Накануне в Вашингтоне на "Кэпитал Уан-Арене" прошла встреча регулярного чемпионата НХЛ , в которой "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Баффало Сейбрз" и уступил в серии буллитов - 3:4.

На 10-й минуте 3-го периода случился интересный эпизод с участием нападающего хозяев Никласа Бэкстрема.

Швед, получив шайбу от Якуба Враны у ворот "Баффало", принял неожиданное решение сместиться в сторону от вратаря и нанести бросок из минусового угла, что застало врасплох голкипера "Сэйбрз" Линуса Улльмарка, от которого рикошетом шайба и залетела в ворота.