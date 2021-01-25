В матче НХЛ была заброшена шайба из минусового угла

Отличился Никлас Бэкстрем.

В матче НХЛ была заброшена шайба из минусового угла
Фото: championat.com

Накануне в Вашингтоне на "Кэпитал Уан-Арене" прошла встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Баффало Сейбрз" и уступил в серии буллитов - 3:4.

На 10-й минуте 3-го периода случился интересный эпизод с участием нападающего хозяев Никласа Бэкстрема.

Швед, получив шайбу от Якуба Враны у ворот "Баффало", принял неожиданное решение сместиться в сторону от вратаря и нанести бросок из минусового угла, что застало врасплох голкипера "Сэйбрз" Линуса Улльмарка, от которого рикошетом шайба и залетела в ворота.

NO ANGLE, NO PROBLEM pic.twitter.com/RdogcXjzYH

— Washington Capitals (@Capitals) January 24, 2021

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