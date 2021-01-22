Хоккеистам НХЛ запретили играть в карты в самолете

Интересный пункт медицинского протокола.

Хоккеистам НХЛ запретили играть в карты в самолете
Брендан Галлахер
Фото: USA TODAY Sports

Национальная хоккейная лига (НХЛ) разработала строгий санитарный протокол для игроков лиги. В частности, хоккеистам запрещено играть в карты во время чартерных перелетов, что для многих было любимым развлечением, сообщает Montreal Gazette.

"Я действительно скучаю по картам и разъяренному лицу Татара (Томаш Татар, словацкий хоккеист, крайний нападающий "Монреаля", - LB.ua) после поражений", - отметил нападающий "Канадиенс" Брендан Галлахер.

В нынешнем сезоне НХЛ ввела множество новых правил, связанных с пандемией коронавируса. Одно из них: нельзя приглашать в гостиничный номер гостей, это касается и партнеров.

В частности, за нарушение этого правила Лига выписала 100 тыс. долл. штрафа "Вашингтон Кэпиталс" и дисквалифицировала на несколько игр его роSSийских хоккеистов Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова, поскольку они находились в одном гостиничном номере без масок.

NHL fines Washington Capitals $100,000 for violating COVID Protocols. https://t.co/yuw4d886OL pic.twitter.com/1ZgPbpazwa

— NHL Public Relations (@PR_NHL) January 20, 2021

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лыжный марафон в Швейцарии закончился массовыми обморожениями и угрозой ампутацииЛыжный марафон в Швейцарии закончился массовыми обморожениями и угрозой ампутации
У Беларуси все-таки забрали чемпионат мира по хоккеюУ Беларуси все-таки забрали чемпионат мира по хоккею
Руни завершил карьеру футболистаРуни завершил карьеру футболиста
Бизнес победил спорт: начались переговоры о бое Усик - Джойс, - промоутерБизнес победил спорт: начались переговоры о бое Усик - Джойс, - промоутер
IFFHS включила Шевченко в топ-20 лучших тренеров сборных десятилетия. ФутболIFFHS включила Шевченко в топ-20 лучших тренеров сборных десятилетия. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Клубам Английской Премьер-лиги запретили подписывать игроков младше 18 лет из-за Брекзита. ФутболКлубам Английской Премьер-лиги запретили подписывать игроков младше 18 лет из-за Брекзита. Футбол
Костюк не смогла доиграть финал турнира в СШАКостюк не смогла доиграть финал турнира в США
"Шахтер" отказался играть против "Ворсклы" в Александрии. Футбол"Шахтер" отказался играть против "Ворсклы" в Александрии. Футбол
В Украине запретили проводить спортивные мероприятия со зрителями, кроме международных соревнований. ФутболВ Украине запретили проводить спортивные мероприятия со зрителями, кроме международных соревнований. Футбол
"Шахтер" второй матч подряд не может выиграть матч УПЛ"Шахтер" второй матч подряд не может выиграть матч УПЛ
Свитолина отказалась играть на US OpenСвитолина отказалась играть на US Open
УЕФА отреагировал на вспышку COVID-19 в Португалии: в Лиссабоне планируют доиграть Лигу Чемпионов. ФутболУЕФА отреагировал на вспышку COVID-19 в Португалии: в Лиссабоне планируют доиграть Лигу Чемпионов. Футбол
"Реал" отказывается играть в Англии ответный поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити""Реал" отказывается играть в Англии ответный поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити"
Матчи чемпионата Испании по футболу будут играться каждый день в течение месяцаМатчи чемпионата Испании по футболу будут играться каждый день в течение месяца
Журналистам запретили посещать матчи Украинской Премьер-лиги. ФутболЖурналистам запретили посещать матчи Украинской Премьер-лиги. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости