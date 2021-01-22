Хоккеистам НХЛ запретили играть в карты в самолете

Национальная хоккейная лига (НХЛ) разработала строгий санитарный протокол для игроков лиги. В частности, хоккеистам запрещено играть в карты во время чартерных перелетов, что для многих было любимым развлечением, сообщает Montreal Gazette.

"Я действительно скучаю по картам и разъяренному лицу Татара (Томаш Татар, словацкий хоккеист, крайний нападающий "Монреаля", - LB.ua) после поражений", - отметил нападающий "Канадиенс" Брендан Галлахер.

В нынешнем сезоне НХЛ ввела множество новых правил, связанных с пандемией коронавируса. Одно из них: нельзя приглашать в гостиничный номер гостей, это касается и партнеров.

В частности, за нарушение этого правила Лига выписала 100 тыс. долл. штрафа "Вашингтон Кэпиталс" и дисквалифицировала на несколько игр его роSSийских хоккеистов Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова, поскольку они находились в одном гостиничном номере без масок.