Рекордсмен Бундеслиги по количеству побед подписал предварительный контракт с "Реалом". Футбол

Это последний сезон Давида Алабы в "Баварии".

Рекордсмен Бундеслиги по количеству побед подписал предварительный контракт с "Реалом"
Давид Алаба
Фото: .marca.com

Защитник "Баварии" Давид Алаба подписал предварительный контракт с "Реалом", цвета которого будет защищать в следующем сезоне, сообщает Marca.

В июне 28-летний австриец получит статус свободного агента, после чего "Реал" подпишет с ним полноценный контракт на четыре года с зарплатой 11 млн евро за сезон.

Давид вел переговоры о продлении контракта с "Баварией", но стороны не смогли согласовать финансовые условия договора.

Также на агента Алабы выходили гранды английской премьер-лиги и ПСЖ, но футболист сразу решил продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Вместе с баварцами Алаба выиграл 9 чемпионских титулов Бундеслиги, 2 кубка Лиги чемпионов и 6 кубков Германии.

Кроме того, Давид является рекордсменом Бундеслиги по количеству победных матчей - 205. Для достижения этой отметки 28-летнему австрийцу понадобилась 281 игра.

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