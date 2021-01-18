Камуфляж по-турецки: в чемпионате Турции в снегопад команда сыграла в белой форме. Футбол

Футболистов "Сивасспора" с трудом можно было найти на футбольном поле.

Фото: Twitter

В матче 19-го тура чемпионата Турции в Стамбуле "Истанбул ББ" принимал "Сивасспор". Встреча прошла под аккомпанемент сильного снегопада и завершилась вничью - 1:1.

Перед матчем метеорологи предполагали приход в Стамбул сильнейшего циклона, который должен был принести обильный снегопад, и не ошиблись.

Отметим, что гости поверили специалистам атмосферных явлений и пошли на военную хитрость, выйдя на поле Ba?ak?ehir Fatih Terim Stadium в белом комплекте формы.

Фото: скриншот

А через 20 минут после стартового свистка повалил обещанный метеорологами снег и поле превратилось в сплошной белый ковер. И на его фоне футболисты «Сивасспора» стали практически невидимыми.

Фото: скриншот

Несмотря на это, рефери не счел нужным обязать гостей изменить комплект формы с цветом ярче, и матч был сыгран до конца в начальных комплектах.