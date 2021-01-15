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2021-01-15
Французский мотогонщик погиб от полученных на этапе "Дакара" травм
Очередная жертва "Дакара".
Фото: facebook.com/CHTI-au-DAKAR-2021
Французский мотогонщик Пьер Шерпен умер от травм, полученных на этапе ралли-марафона "Дакар"-2021, сообщила команда Шерпена Heros des Belles-Motos в Facebook.
Шерпен попал в аварию во время 7-го этапа "Дакара". Он получил серьезную травму головы после падения.
Гонщика немедленно доставили в больницу, где он был введен в искусственную кому. Шерпену требовалась операция.
52-летний гонщик участвовал в "Дакаре" в четвертый раз.