Французский мотогонщик погиб от полученных на этапе "Дакара" травм

Фото: facebook.com/CHTI-au-DAKAR-2021 Пьер Шерпен

Французский мотогонщик Пьер Шерпен умер от травм, полученных на этапе ралли-марафона "Дакар"-2021, сообщила команда Шерпена Heros des Belles-Motos в Facebook.

Шерпен попал в аварию во время 7-го этапа "Дакара". Он получил серьезную травму головы после падения.

Гонщика немедленно доставили в больницу, где он был введен в искусственную кому. Шерпену требовалась операция.

52-летний гонщик участвовал в "Дакаре" в четвертый раз.