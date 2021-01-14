Двукратный олимпийский чемпион по плаванию предстанет перед судом за штурм Капитолия

Клита Келлера заметили журналисты.

Двукратному олимпийскому чемпиону Афин-2004 и Пекина-2008 в эстафете, американцу Клиту Келлеру, которого узнали среди нападавших на Капитолий, предъявлены обвинения по трем статьям, информирует издание New York Times.

Фото: nytimes.com Клит Келлер

38-летнего бывшего пловца обвинили в препятствовании правоохранительным органам, сознательном пребывании в помещении с ограниченным доступом, а также в беспорядках на территории Капитолия. Дело передано в федеральный суд США округа Колумбия.

Отметим, Келлера узнали на видео, размещенном в интернете репортером консервативного веб-сайта Townhall.

При этом несколько бывших товарищей по команде и тренеров сказали, что узнали Келлера на видео из-за его высокого роста, а также по его куртке олимпийской команды США .

Келлер впервые появляется на видео на 14:37.