Двукратный олимпийский чемпион по плаванию предстанет перед судом за штурм Капитолия

Клита Келлера заметили журналисты.

Двукратному олимпийскому чемпиону Афин-2004 и Пекина-2008 в эстафете, американцу Клиту Келлеру, которого узнали среди нападавших на Капитолий, предъявлены обвинения по трем статьям, информирует издание New York Times.

Клит Келлер
Фото: nytimes.com
Клит Келлер

38-летнего бывшего пловца обвинили в препятствовании правоохранительным органам, сознательном пребывании в помещении с ограниченным доступом, а также в беспорядках на территории Капитолия. Дело передано в федеральный суд США округа Колумбия.

Отметим, Келлера узнали на видео, размещенном в интернете репортером консервативного веб-сайта Townhall.

При этом несколько бывших товарищей по команде и тренеров сказали, что узнали Келлера на видео из-за его высокого роста, а также по его куртке олимпийской команды США.

Келлер впервые появляется на видео на 14:37.


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