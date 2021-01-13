"Фиорентина" предложила экс-игроку "Металлиста" зарплату в размере 4 млн евро. Футбол

"Фиалки" готовы подписать контракт с Алехандро Гомесом.

"Фиорентина" предложила экс-игроку "Металлиста" зарплату в размере 4 млн евро
Алехандро Гомес
Фото: bergamo.corriere.it

Хавбек и лидер "Аталанты" Алехандро Гомес, который в сезоне-2013/14 провел 24 матча за харьковский "Металлист" и забил 4 гола, намерен покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Il Corriere di Bergamo.

Отметим, 32-летний футболист испортил отношения с главным тренером "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини и сейчас тренируется с молодежной командой.

Футболистом интересуются два миланских клуба, но только "Фиорентина" сделала конкретное предложение.

"Фиалки" предложили Гомесу зарплату в размере 4 млн евро в год. Сам аргентинец склоняется к переходу в клуб, выступающий в еврокубках.

В текущем сезоне футболист провел 16 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

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