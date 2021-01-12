Луческу рассказал, как ему бороться с "Шахтером"

Это как бороться с самим собой.

Луческу рассказал, как ему бороться с "Шахтером"
Луїш Каштру і Мірча Луческу
Фото: shakhtar.com

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу ответил на вопрос, как ему даются в эмоциональном плане противостояния с его бывшим клубом - донецким "Шахтером".

"Конечно, это очень тяжело, словно бороться с самим собой. Я сказал, что куда бы я ни пошел, то буду работать так, будто я работал там 100 лет. Мой сын Разван легче меняет места работы, я - нет", - приводит слова румынского специалиста Playsport.

По итогам первой половины сезона "Динамо" возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая "Шахтер" на 1 очко.

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