Моуринью руководил "Тоттенхэмом" на Кубке Англии, сидя на стуле в метре от жилого дома. Футбол

Таковы стандарты любительских футбольных лиг.

Жозе Моуринью инспектирует поле &quot;Россет Парка&quot;
Фото: "Тоттенхэм"
Жозе Моуринью инспектирует поле "Россет Парка"

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Тоттенхэм" на выезде разгромил скромный клуб из Мерсисайда "Марин" (5:0), который выступает в восьмом по значению дивизионе страны.

Поединок прошел на стадионе "Россет Парк", вместимость которого составляет 3тыс. Стадион расположен в жилом районе и с двух сторон окружен домами.

Главный тренер "шпор" Жозе Моуринью руководил командой, сидя на обычном стуле: тесная скамейка запасных не была приспособлена для соблюдения социальной дистанции в условиях пандемии. От двора ближайшего жилого дома его отделял лишь метровый забор.

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— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 10, 2021

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