Моуринью руководил "Тоттенхэмом" на Кубке Англии, сидя на стуле в метре от жилого дома. Футбол

Фото: "Тоттенхэм" Жозе Моуринью инспектирует поле "Россет Парка"

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Тоттенхэм" на выезде разгромил скромный клуб из Мерсисайда "Марин" (5:0), который выступает в восьмом по значению дивизионе страны.

Поединок прошел на стадионе "Россет Парк", вместимость которого составляет 3тыс. Стадион расположен в жилом районе и с двух сторон окружен домами.

Главный тренер "шпор" Жозе Моуринью руководил командой, сидя на обычном стуле: тесная скамейка запасных не была приспособлена для соблюдения социальной дистанции в условиях пандемии. От двора ближайшего жилого дома его отделял лишь метровый забор.