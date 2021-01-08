Федерация тенниса Украины высказалась относительно допинг-скандала Ястремской

В Федерации тенниса Украины прокомментировали ситуацию с Даяной Ястремской, обвиненной в употреблении допинга.

"Как гром среди ясного неба прозвучала обнародованная информация о положительном тесте Даяны Ястремской на запрещенные препараты. Федерация тенниса Украины полностью доверяет нашей теннисистке и уверена в том, что она не нарушала никаких запретов и не принимала препараты, входящие в список запрещенных WADA (Всемирное антидопинговое агентство). Так же мы надеемся, что расследование этого досадного инцидента докажет полную невиновность нашей спортсменки", - говорится в сообщении ФТУ в "Фейсбуке".

"Команда высококвалифицированных специалистов уже работает над этой проблемой несколько недель. Всем, кто подробно погрузится в обстоятельства дела, станет очевидно, что этот препарат не может приниматься для улучшения спортивных результатов женщинами. В настоящее время больше сообщить мы не имеем права.

Федерация тенниса Украины поддерживает Даяну в этом нелегком испытании и приложит все усилия для реабилитации нашей теннисистки", - недвусмысленно говорится в коммюнике.