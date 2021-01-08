За нарушение карантина на Australian Open предусмотрена уголовная ответственность
Теннисисты могут столкнуться с большими проблемами.
В Twitter опубликован фрагмент инструкции для теннисистов от организаторов Открытого чемпионата Австралии, который пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.
За нарушение карантина на Australian Open предусмотрены серьезные наказания вплоть до уголовной ответственности и депортации из страны.
В частности, в инструкции сказано следующее:
"Вы будете оштрафованы на сумму до 20 тысяч австралийских долларов (15 600 USD, прим. LB.ua) и привлечены к уголовной ответственности в Австралии, если уедете без разрешения представителя правительства штата Виктория.
Любые нарушения также могут привести к одному или нескольким следующим последствиям:
дисквалификация из наших соревнований;
лишение призовых;
продление карантина;
изоляция в установленном правительством гостиничном номере;
арест;
депортация.
Любое нарушение представителя вашей команды будет рассматриваться как ваше собственное".