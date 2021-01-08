За нарушение карантина на Australian Open предусмотрена уголовная ответственность

Теннисисты могут столкнуться с большими проблемами.

В Twitter опубликован фрагмент инструкции для теннисистов от организаторов Открытого чемпионата Австралии, который пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

За нарушение карантина на Australian Open предусмотрены серьезные наказания вплоть до уголовной ответственности и депортации из страны.

В частности, в инструкции сказано следующее:

"Вы будете оштрафованы на сумму до 20 тысяч австралийских долларов (15 600 USD, прим. LB.ua) и привлечены к уголовной ответственности в Австралии, если уедете без разрешения представителя правительства штата Виктория.

Любые нарушения также могут привести к одному или нескольким следующим последствиям:

дисквалификация из наших соревнований;

лишение призовых;

продление карантина;

изоляция в установленном правительством гостиничном номере;

арест;

депортация.

Любое нарушение представителя вашей команды будет рассматриваться как ваше собственное".