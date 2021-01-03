УЕФА по ошибке поздравил 46-летнего Шовковского с 45-летием. Футбол

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УЕФА по ошибке поздравил 46-летнего Шовковского с 45-летием
Александр Шовковский
Фото: ФК "Динамо"

Накануне наш прославленный вратарь Александр Шовковский отметил свой 46-й день рождения.

К многочисленным поздравлениям решили присоединиться и в УЕФА. При этом по дороге из швейцарского Ньона, где расположена штаб-квартира УЕФА, в Киев где-то был потерян 1 год, и футбольная европейская организация поздравила нынешнего помощника главного тренера национальной команды с 45-летием.

"Александр Шовковский пришел в "Динамо " в 9-летнем возрасте и оставил свой единственный клуб легендой в возрасте 41 года. Он остается единственным голкипером, который ни разу не пропустил в серии пенальти на чемпионатах мира.

Поздравляем с 45-летием помощника тренера сборной Украины и недавнего запасного голкипера", - сказано в сообщении ФИФА.

Отметим, что 2 января родился еще один легендарный голкипер киевского "Динамо" Евгений Рудаков (1942-2011).

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