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2020-12-29
Профессионалы определили лучшего игрока Украинской Премьер-лиги 2020 года. Футбол
Виктор Цыганков набрал больше всего голосов.
Фото: Scouted Football/twitter
Ресурс "Команда №1" на своем официальном сайте провел традиционный опрос среди главных тренеров команд Украинской Премьер-лиги и игроков (по 15 футболистов от каждой команды) относительно лучшего футболиста чемпионата Украины в 2020 году.
Каждый из респондентов распределял игроков по формату топ-3.
В итоге, в 12-й раз победителем стал представитель киевского "Динамо" - полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков.
Топ-10 игроков УПЛ в 2020 году:
- 1. Виктор Цыганков ("Динамо") - 197 баллов
- 2. Тайсон ("Шахтер") - 112
- 3. Шахаб Захеди ("Олимпик") - 91
- 4. Николай Шапаренко ("Динамо") - 83
- 5. Владислав Кочергин ("Заря") - 67
- 6-7. Виталий Буяльский ("Динамо") и Николай Матвиенко ("Шахтер") - 48
- 8. Манор Соломон ("Шахтер") - 42
- 9. Виталий Миколенко ("Динамо") - 39
- 10-12. Марлос, Жуниор Мораэс, Додо (все - "Шахтер") - 31