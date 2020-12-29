Профессионалы определили лучшего игрока Украинской Премьер-лиги 2020 года. Футбол

Виктор Цыганков набрал больше всего голосов.

Фото: Scouted Football/twitter

Ресурс "Команда №1" на своем официальном сайте провел традиционный опрос среди главных тренеров команд Украинской Премьер-лиги и игроков (по 15 футболистов от каждой команды) относительно лучшего футболиста чемпионата Украины в 2020 году.

Каждый из респондентов распределял игроков по формату топ-3.

В итоге, в 12-й раз победителем стал представитель киевского "Динамо" - полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков.

Топ-10 игроков УПЛ в 2020 году: