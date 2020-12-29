Профессионалы определили лучшего игрока Украинской Премьер-лиги 2020 года. Футбол

Виктор Цыганков набрал больше всего голосов.

Фото: Scouted Football/twitter

Ресурс "Команда №1" на своем официальном сайте провел традиционный опрос среди главных тренеров команд Украинской Премьер-лиги и игроков (по 15 футболистов от каждой команды) относительно лучшего футболиста чемпионата Украины в 2020 году.

Каждый из респондентов распределял игроков по формату топ-3.

В итоге, в 12-й раз победителем стал представитель киевского "Динамо" - полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков.

Топ-10 игроков УПЛ в 2020 году:

  • 1. Виктор Цыганков ("Динамо") - 197 баллов
  • 2. Тайсон ("Шахтер") - 112
  • 3. Шахаб Захеди ("Олимпик") - 91
  • 4. Николай Шапаренко ("Динамо") - 83
  • 5. Владислав Кочергин ("Заря") - 67
  • 6-7. Виталий Буяльский ("Динамо") и Николай Матвиенко ("Шахтер") - 48
  • 8. Манор Соломон ("Шахтер") - 42
  • 9. Виталий Миколенко ("Динамо") - 39
  • 10-12. Марлос, Жуниор Мораэс, Додо (все - "Шахтер") - 31

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