Международная федерация признала украинку Билодид лучшей дзюдоисткой мира последних двух лет

20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид признана Международной федерацией дзюдо (IJF) лучшей в мире по итогам 2019 и 2020 годов, сообщается на официальном сайте IJF.

Дарья стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо в истории, завоевав свой первый титул еще в 18 лет.

В текущем усеченном коронавирусом году Билодид завоевала золотую и бронзовую медали на турнирах серии Grand Slam.

Добавим, что аналогичную награду у мужчин получил чемпион мира-2019 грузин Лукум Чхвимиани.