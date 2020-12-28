Международная федерация признала украинку Билодид лучшей дзюдоисткой мира последних двух лет

Международная федерация признала украинку Билодид лучшей дзюдоисткой мира последних двух лет
Дарина Білодід
Фото: facebook.com/olympicua

20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид признана Международной федерацией дзюдо (IJF) лучшей в мире по итогам 2019 и 2020 годов, сообщается на официальном сайте IJF.

Дарья стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо в истории, завоевав свой первый титул еще в 18 лет.

В текущем усеченном коронавирусом году Билодид завоевала золотую и бронзовую медали на турнирах серии Grand Slam.

Добавим, что аналогичную награду у мужчин получил чемпион мира-2019 грузин Лукум Чхвимиани.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Победитель Ломаченко стал лучшим боксером года по версии The RingПобедитель Ломаченко стал лучшим боксером года по версии The Ring
Украинец Поддубченко стал вторым на конкурсе данков FIBAУкраинец Поддубченко стал вторым на конкурсе данков FIBA
В услугах Зинченко заинтересованы итальянские грандыВ услугах Зинченко заинтересованы итальянские гранды
Олег Блохин отмечен высокой государственной наградой. ФутболОлег Блохин отмечен высокой государственной наградой. Футбол
Результат боя Ломаченко - Лопес признан апсетом года по версии The RingРезультат боя Ломаченко - Лопес признан апсетом года по версии The Ring
Блок рекламы


Похожие новости
На молодежном чемпионате мира по хоккею сборная Швеции продолжила свою фантастическую рекордную сериюНа молодежном чемпионате мира по хоккею сборная Швеции продолжила свою фантастическую рекордную серию
Украина провалила масстарты на этапе Кубка мира по биатлонуУкраина провалила масстарты на этапе Кубка мира по биатлону
Головкин эффектно защитил титул чемпиона мира в поединке с ШереметойГоловкин эффектно защитил титул чемпиона мира в поединке с Шереметой
Головкин еффекктно защитил титул чемпиона мира в поединке с ШереметойГоловкин еффекктно защитил титул чемпиона мира в поединке с Шереметой
Жаклену наконец удалось разбавить норвежский пьедестал на этапе Кубка мира по биатлонуЖаклену наконец удалось разбавить норвежский пьедестал на этапе Кубка мира по биатлону
Норвежские биатлонистки заняли весь пьедестал спринтерской гонки на этапе Кубка мираНорвежские биатлонистки заняли весь пьедестал спринтерской гонки на этапе Кубка мира
Украина завоевала первую медаль по вольной борьбе на Кубке мираУкраина завоевала первую медаль по вольной борьбе на Кубке мира
Норвежские биатлонисты "уничтожили" своих соперников в спринте на этапе Кубка мираНорвежские биатлонисты "уничтожили" своих соперников в спринте на этапе Кубка мира
Владимира Кличко ввели в Международный зал славы боксаВладимира Кличко ввели в Международный зал славы бокса
Федерация бокса Украины поддержала россиянина Кремлева на пост президента AIBAФедерация бокса Украины поддержала россиянина Кремлева на пост президента AIBA
Последние новости
Подгружаем последние новости