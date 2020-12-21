Роналду оставит отпечатки своих ног в Монте-Карло: Криштиану вручили награду Golden Foot. Футбол

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду стал обладателем премии Golden Foot, вручаемой футболистам за вклад в развитие футбола, сообщает официальный сайт.

Особенность этой награды в том, что победитель оставляет отпечатки своих ног на Аллее чемпионов - своего рода Аллея Славы, расположенная на набережной в Монте-Карло.

Добавим, что приз основан в 2003 году, по указанию князя Монако Альберта II. Согласно условиям, возраст претендента на награду должен быть не менее 29 лет. Победитель выбирается из списка десяти кандидатов, представленных от жюри Golden Foot и комиссии журналистов, в результате интернет-голосования.

В этом году португалец обошел в голосовании Роберта Левандовски и Лионеля Месси.

"Для меня большая честь выиграть награду Golden Foot и увековечить свое имя на чемпионском променаде в Монако рядом с выдающимися футболистами всех времен! Хочу поблагодарить фанатов со всего мира за то, что они проголосовали за меня", - написал Роналду в своем Instagram.

Напомним, что среди обладателей престижной награды значится и украинец Андрей Шевченко (2005).