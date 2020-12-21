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2020-12-21
Спортивные журналисты определили лучшего спортсмена Украины
Им стала Марина Бех-Романчук.
Марина Бех-Романчук
Фото: @matthewquine
Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук признана лучшей спортсменкой года по версии Ассоциации спортивных журналистов Украины (АСЖУ), сообщается на официальном сайте организации.
В этом году Марина, в частности, выиграла этапы Бриллиантовой лиги в Стокгольме и Дохе, а также стала чемпионкой Украины.
В голосовании Бех-Романчук опередила прыгунью в высоту Ярославу Магучих и стронгмена Алексея Новикова, которые замкнули первую тройку.
Отметим, что в списке номинантов также значится муж Марины, рекордсмен Украины по плаванию Михаил Романчук.
Прошлогодний победитель голосования, капитан украинской биатлонной сборной Дмитрий Пидручный, занял в этом году пятое место.
Фото: uspa.com.ua
Топ-10 спортсменов года по версии АСЖУ.
- Марина Бех-Романчук (л/атлетика)
- Ярослава Магучих (л/атлетика)
- Алексей Новиков (силовые)
- Ольга Харлан (фехтование)
- Дмитрий Пидручный (биатлон)
- Михаил Романчук (плавание)
- Дарья Билодид (дзюдо)
- Семен Новиков (борьба)
- Алина Ягупова (баскетбол)
- Юлия Левченко (л/атлетика)