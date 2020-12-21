Спортивные журналисты определили лучшего спортсмена Украины

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук признана лучшей спортсменкой года по версии Ассоциации спортивных журналистов Украины (АСЖУ), сообщается на официальном сайте организации.

В этом году Марина, в частности, выиграла этапы Бриллиантовой лиги в Стокгольме и Дохе, а также стала чемпионкой Украины.

В голосовании Бех-Романчук опередила прыгунью в высоту Ярославу Магучих и стронгмена Алексея Новикова, которые замкнули первую тройку.

Отметим, что в списке номинантов также значится муж Марины, рекордсмен Украины по плаванию Михаил Романчук.

Прошлогодний победитель голосования, капитан украинской биатлонной сборной Дмитрий Пидручный, занял в этом году пятое место.

Фото: uspa.com.ua

Топ-10 спортсменов года по версии АСЖУ.