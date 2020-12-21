Спортивные журналисты определили лучшего спортсмена Украины

Им стала Марина Бех-Романчук.

Спортивные журналисты определили лучшего спортсмена Украины
Марина Бех-Романчук
Фото: @matthewquine

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук признана лучшей спортсменкой года по версии Ассоциации спортивных журналистов Украины (АСЖУ), сообщается на официальном сайте организации.

В этом году Марина, в частности, выиграла этапы Бриллиантовой лиги в Стокгольме и Дохе, а также стала чемпионкой Украины.

В голосовании Бех-Романчук опередила прыгунью в высоту Ярославу Магучих и стронгмена Алексея Новикова, которые замкнули первую тройку.

Отметим, что в списке номинантов также значится муж Марины, рекордсмен Украины по плаванию Михаил Романчук.

Прошлогодний победитель голосования, капитан украинской биатлонной сборной Дмитрий Пидручный, занял в этом году пятое место.

Фото: uspa.com.ua

Топ-10 спортсменов года по версии АСЖУ.

  1. Марина Бех-Романчук (л/атлетика)
  2. Ярослава Магучих (л/атлетика)
  3. Алексей Новиков (силовые)
  4. Ольга Харлан (фехтование)
  5. Дмитрий Пидручный (биатлон)
  6. Михаил Романчук (плавание)
  7. Дарья Билодид (дзюдо)
  8. Семен Новиков (борьба)
  9. Алина Ягупова (баскетбол)
  10. Юлия Левченко (л/атлетика)

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