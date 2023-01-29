Російським спортсменам не місце на Олімпіаді – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виступає проти повернення російських спортсменів на Олімпіаду. За його словами, принципи Олімпіади та війни докорінно суперечать один одному.

"Росія має спочатку припинити свої атаки та терор. Тільки після цього можна буде обговорювати участь Росії в Олімпіаді", заявив Зеленський у Twitter .