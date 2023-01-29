Російським спортсменам не місце на Олімпіаді – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виступає проти повернення російських спортсменів на Олімпіаду. За його словами, принципи Олімпіади та війни докорінно суперечать один одному.
"Росія має спочатку припинити свої атаки та терор. Тільки після цього можна буде обговорювати участь Росії в Олімпіаді", заявив Зеленський у Twitter.
Olympic principles and war fundamentally oppose всі інші. Російська Федерація повинна перевищувати агресію і terror, і тільки після того, як вона може бути можлива до розмови про російську акцію в Olympic Movement.