"Ингульцу" засчитано техническое поражение в матче УПЛ против "Шахтера". Футбол

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) засчитал "Ингульцу" техническое поражение (0:3) в матче с "Шахтером", сообщается на официальном сайте организации.

Официальная причина - клуб не подготовил газон стадиона "Звезда" в Кропивницком к матчу 13-го тура УПЛ, из-за чего встречу невозможно было провести.

Кроме того, "Ингулец" оштрафован на 50 тысяч гривен за несоблюдение регламентных норм.

Таким образом, на зимние каникулы "Шахтер", набрав 29 очков, ушел с минимальным отставанием от "Динамо" в турнирной таблице УПЛ.

В свою очередь, "Ингулец" расположился на 10-й строчке (11 очков).

Чемпионат возобновится 13 февраля 2021 года.