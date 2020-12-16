Владимира Кличко ввели в Международный зал славы бокса

Он стал вторым украинцем, удостоенным такой чести.

Владимира Кличко ввели в Международный зал славы бокса
Володимир Кличко
Фото: Boxing Scene

Вслед за своим старшим братом Виталием в Международный зал славы бокса попал Владимир Кличко, сообщает klitschko-brothers.

Кличко-младший победил в голосовании экспертного жюри. Вместе с ним в Зал славы также ввели Флойда Мейвезера и Андре Уорда.

Добавим, что Владимира номинировали впервые, с ним соперничал еще 41 боксер.

"Огромная честь быть членом Зала славы бокса. Невозможно передать восторг, который испытываешь от приглашения на церемонию в Канастоту (месторасположение музея Зала славы). Для каждого чемпиона огромная честь и радость попасть в Зал славы. Это невероятно", - цитирует Кличко Boxing Scene.

Владимир Кличко провел 69 боев в профессиональной карьере, выиграв 64 из них (54 - досрочно). Он был чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.

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