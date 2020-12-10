"Боруссия" полным составом осталась на поле досматривать с планшета последние минуты матча "Интер" - "Шахтер". Футбол

Реакция футболистов немецкого клуба была бурной.

Фото: twitter.com/borussia_en

К итоговому туру Лиги чемпионов наиболее запутанная ситуация сложилась в группе В, где играли "Реал", "Боруссия" М., "Шахтер" и "Интер". Каждая из команд могла как выйти в плей-офф, так и завершить выступления.

Матч в Мадриде между "Реалом" и "Боруссией" (2:0) завершился несколько раньше поединка в Милане.

От поединка на "Сан-Сиро" зависело, какая из трех команд составит "Реалу" компанию в плей-офф.

"Боруссию" устраивала исключительно ничья. И футболисты, и тренеры "Боруссии" остались на поле просматривать с компьютера тревожные последние 8 минут матча "Интер" - "Шахтер" (0:0).

Радость немецкой команды была невероятной.

Gladbach sofreu at? ao fim com o Inter - Shakhtar mas acabou a celebrar o apuramento ? pic.twitter.com/XxGugoLWPY

— B24 (@B24PT) December 9, 2020

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