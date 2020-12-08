Украина узнала соперников по отборочному турниру на Чемпионат мира-2022 (обновлено). Футбол

Мундиаль пройдет уже менее чем через два года.

Украина узнала соперников по отборочному турниру на Чемпионат мира-2022 (обновлено)
Фото: ФІФА

Сегодня в Цюрихе прошла жеребьевка европейской части квалификации Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

55 сборных были распределены на 6 корзин согласно ноябрьскому рейтингу FIFA. Сборная Украины попала во вторую корзину.

Согласно жеребьевке, подопечные Андрея Шевченко попали в группу D и получили в соперники действующего чемпиона мира - сборную Франции, а также национальные команды Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

Отборочный турнир стартует в марте 2021 года. В финальную часть напрямую пройдут 10 победителей групп.

Кроме того, 12 команд в двух раундах плей-офф определят еще трех обладателей путевок на ЧМ-2022. Участниками плей-офф станут 10 сборных, занявших вторые места в группах и две лучшие команды среди победителей Лиги наций, не прошедшие отбор на мировое первенство.

Напомним, матч открытия ЧМ-2022 запланировано на 21 ноября 2022, он должен пройти на стадионе "Аль Бейт" в городе Эль-Хаурия.

Обновление. Полный состав групп выглядит следующим образом:

Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва

ГРУППА D: Франция, УКРАИНА, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар

Группа H: Хорватия, Словакия, РоSSия, Словакия, Кипр, Мальта

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн

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