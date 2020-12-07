Украина узнала соперников по отборочному турниру на Чемпионат мира-2022. Футбол

Мундиаль пройдет уже менее чем через два года.

Украина узнала соперников по отборочному турниру на Чемпионат мира-2022
Фото: ФІФА

Сегодня в Цюрихе прошла жеребьевка европейской части квалификации Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

55 сборных были распределены на 6 корзин согласно ноябрьскому рейтингу FIFA. Сборная Украины попала во вторую корзину.

Согласно жеребьевке, подопечные Андрея Шевченко попали в группу D и получили в соперники действующего чемпиона мира - сборную Франции, а также национальные команды Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

Отборочный турнир стартует в марте 2021 года. В финальную часть напрямую пройдут 10 победителей групп.

Кроме того, 12 команд в двух раундах плей-офф определят еще трех обладателей путевок на ЧМ-2022. Участниками плей-офф станут 10 сборных, занявших вторые места в группах и две лучшие команды среди победителей Лиги наций, не прошедшие отбор на мировое первенство.

Напомним, матч открытия ЧМ-2022 запланировано на 21 ноября 2022, он должен пройти на стадионе "Аль Бейт" в городе Эль-Хаурия.

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