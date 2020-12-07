Президент "Ингульца" обвинил ФК "Львов" в работе с судьями. Футбол

Александр Поворознюк всегда отличался бескомпромиссностью в суждениях.

Президент "Ингульца" обвинил ФК "Львов" в работе с судьями
Олександр Поворознюк
Фото: Facebook

В матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги "Ингулец" на выезде сыграл вничью с ФК "Львов" - 1:1.

После матча президент "Ингульца" Александр Поворознюк, не удовлетворенный результатом поединка, выразил недовольство относительно судейства в поединке и, в частности, обвинил соперника в работе с арбитрами.

"Что тут комментировать? У нас украли победу. Предвзятое судейство в матче было видно невооруженным глазом. Это какой-то судейский произвол. Или не засчитали гол Мкомолы. Не дали красную за руку в штрафной. Не дали красную за фол последней надежды на Ситчинаве. Разрешили "Львову" сохранить свое лицо. Или не засчитали чистый гол Коваленко. Пусть посмотрят повторы", - цитирует Поворознюка xsport.ua.

"Мне мои сотрудники звонят, что в перерыве к арбитрам заходил спортивный директор "Львова". Что он там делал? Он не имеет права этого делать. Уже не первый раз судьи помогают нашим соперникам. Мне звонят коллеги, болельщики и рассказывают, что у нас украли три очка", - возмущен президент "Ингульца".

"Вкладывать деньги в футбол не хочется после таких матчей. Мы никогда не работали и не будем работать с судьями. Может именно поэтому к нашему клубу такое отношение? Возможно, кому-то не хочется видеть наш клуб в УПЛ? Но мы будем биться за каждый балл и обязательно огорчим всех наших недоброжелателей", - уверен президент новичка УПЛ.

В свою очередь, спортивный директор «Львова» Сергей Демушкин ответил на обвинения президента "Ингульца" в "работе с арбитрами".

"Это полный бред, не соответствует действительности. Тут даже и комментировать нечего. Конечно, я не был и не мог быть в судейской комнате в перерыве матча. Туда я могу заходить только перед игрой, чтобы получить протокол матча. Не знаю, о чем там докладывают и рассказывают президенту "Ингульца" его помощники, но это полностью не соответствует действительности", - заверил Демушкин.

"Чем они недовольны? Что им говорить, если у нас в команде в этом матче было два удаления, пенальти? Мы тоже крайне недовольны арбитражом, ведь "Львов" часто попадает под судейскую раздачу, нам ставят пенальти, удаления. Что касается матча, то считаю, он был боевым, и итоговый счет 1:1 закономерен", - подытожил футбольный функционер.

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