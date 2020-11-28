УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Душан Тадич опередил конкурентов.

Душан Тадич
Фото: dailymail.co.uk
Душан Тадич

Несмотря на то, что хавбек амстердамского "Аякса" Душан Тадич не забил ни одного гола в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов, именно серб был признан УЕФА лучшим игроком недели, сообщает официальный сайт турнира.

Тадич отдал 2 ассиста в матче с датским "Мидтьюлландом", который "Аякс" обыграл со счетом 3:1.

Кроме Тадича на звание игрока недели в ЛЧ претендовали автор дубля в ворота "Истанбула" Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) и Робин Госенс ("Аталанта").

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