Тренер сборной Украины с сарказмом прокомментировал решение УЕФА. Футбол

Судьба сборной решилась за письменным столом.

Тренер сборной Украины с сарказмом прокомментировал решение УЕФА
Олександр Шовковський
Фото: УАФ

В следующем розыгрыше Лиги наций сборная Украины будет играть в дивизионе В.

На вылет нашей команды из высшего дивизиона этого турнира повлияло решение Апелляционного комитета УЕФА назначить команде Украины техническое поражение со счетом 0:3 в матче против сборной Швейцарии. Этот поединок решал судьбу прописки в группе А4.

Ассистент наставника сборной Украины Александр Шовковский саркастически отреагировал на решение УЕФА.

"Самая громкая победа сборной Швейцарии, или такой футбол нам точно не нужен", - написал знаменитый голкипер на своей странице в Facebook.

Между тем Шевченко отказался комментировать решение европейских футбольных чиновников.

"Я не буду комментировать решение УЕФА. Хочу поблагодарить тренерский состав, медперсонал, УАФ, всех футболистов нашей команды и болельщиков за высокий профессионализм и единство с командой. Мы не несем ответственности за результат", - написал он в Twitter.

Switzerland-Ukraine 3:0.
I am not going to comment on the decision of UEFA.
I just want to thank the coaching team, medical staff, UAF, all football players of our team and fans for the high professionalism and unity with the team .
We are not responsible for the result. pic.twitter.com/XhkXzpHr29

— Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 25, 2020

Напомним, в день матча итогового тура Лиги наций, 17 ноября, коронавирус обнаружили у тренера сборной Украины по физподготовке Ивана Баштового и футболистов Руслана Малиновского, Джуниора Мораеса и Сергея Кривцова. В течение ноябрьского сбора коронавирус зафиксировали у 10 игроков сборной.

Власти кантона Люцерн, где должен был проходить поединок, отправили на карантин всю украинскую делегацию, а матч отменили.

Вчера УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины.

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