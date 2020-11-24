Украину на домашнем Евро представят 11 украинских гимнасток

Европейское первенство по гимнастике станет крупнейшим спортивным событием 2020 года.

Украину на домашнем Евро представят 11 украинских гимнасток

В состав Национальной сборной Украины по художественной гимнастике, которая будет представлять Украину на 36-м Чемпионате Европы, вошли 11 лучших гимнасток. Об этом сообщили представители украинской сборной на пресс-конференции 23 ноября в Киеве.

На Чемпионате Европы, в котором примут участие полторы сотни гимнасток из 23 стран-участниц, будет разыграно 8 комплектов наград. Как отмечают организаторы, европейское первенство по гимнастике станет крупнейшим спортивным событием 2020 года.

В индивидуальных упражнениях национальную сборную Украины будут представлять Виктория Оноприенко и Ева Мелещук, в групповых упражнениях - Анастасия Возняк, Валерия Юзьвяк, Диана Баева, Мария Высочанская и Мариола Боднарчук.

Также представлять на соревнованиях украинскую художественную гимнастику в индивидуальных дисциплинах будут юниорки Мелания Тур, Карина Сидорак, Полина Городничая и Полина Карика.

По словам главного тренера и вице-президента Украинской федерации гимнастики Ирины Дерюгиной, сегодня гимнастика борется за свое существование в мире, а пандемия серьезно повлияла на гимнасток психологически.

«Девушкам было трудно воспринять отмену многих турниров, в том числе Олимпиады, однако проведение домашнего чемпионата Европы - это уже большой успех. Несмотря на то, что перенесли Олимпиаду и отменили все соревнования, мы пытались сделать все возможное, чтобы подготовить нашу команду. И делаем все возможное, чтобы провести турнир на должном уровне. Кубок Украины и Кубок Дерюгиной тоже проводились без зрителей, но детям было очень приятно выступать. Они выходили и получали удовольствие. Этот турнир станет большим праздником, который останется в душе и сердце каждого из нас», - отметила Дерюгина.

Как убежден президент Европейской гимнастики Фарид Гаибов, Украине удастся достойно провести нынешнюю европейское первенство. Он поблагодарил Ирину Дерюгину, отметив, что она для подготовки чемпионата сделала «все возможное и невозможное».

«Вчера мы осмотрели зал - все подготовлено на высшем уровне и соответствует стандартам. В этом году пандемия затронула всех, и спорт - не исключение. Мы вынужденно перенесли несколько крупных турниров, но все же в этом году у нас будет три Чемпионата Европы по гимнастике, один из которых - по художественной. И первый чемпионат состоится именно в вашей прекрасной стране. Ежегодно с удовольствием художественная гимнастика приезжает в этот прекрасный город, потому что здесь проводится Кубок Дерюгиной», - подытожил Гаибов.

Как сообщалось, в последний раз киевский Дворец Спорта принимал континентальное первенство по художественной гимнастике в 2004 году. Это был юбилейный 20-й Чемпионат Европы. В 2013 году Украина провела Чемпионат мира по художественной гимнастике.

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