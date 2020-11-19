Сборная Украины вылетела чартерным рейсом из Цюриха в Киев. Футбол

Матч со сборной Швейцарии отменен из-за коронавируса в украинской команде.

Сборная Украины по футболу в среду, 18 ноября, после отмены матча Лиги наций со Швейцарией вылетела чартерным рейсом в Киев.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

"В 10:45 состоялся выезд двух командных автобусов (такое количество автотранспорта является требованием для перевозки команд во время пандемии) в аэропорт Цюриха. На 14:00 по Европе назначен вылет чартерного рейса в Киев. После приземления в родной столице заключительный в 2020 году сбор сине-желтых будет завершен", - говорится в сообщении на сайте УАФ.

Фото: uaf.ua

По прибытии в Борисполь все члены украинской делегации сдадут ПЦР-тесты в специально отведенном для этого помещении аэропорта.

Матч Швейцария - Украина отменили из-за положительных тестов на COVID-19 у Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса. Против проведения игры выступили власти кантона Люцерн.

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