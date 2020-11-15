Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом мира Формулы-1

Хэмилтон стал победителем 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 - Гран-при Турции.

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 - Гран-при Турции.

Британец досрочно завоевал седьмой чемпионский титул, повторив достижение Михаэля Шумахера.

A class of their own #F1 pic.twitter.com/1M8PIme2Lo

— Formula 1 (@F1) November 15, 2020

Это 10-я победа Хэмилтона в сезоне и 94-я в карьере. Его партнер по команде и главный и единственный конкурент в борьбе за чемпионский титул Валттери Боттас финишировал лишь 14-м.

Вслед за Гамильтоном финишировал Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт"). Мексиканец повторил свой лучший результат в карьере.

Третье место занял 4-кратный чемпион мира Себастьян Феттель ("Феррари").

? How they crossed the line in Istanbul! ?#TurkishGP ?? #F1 pic.twitter.com/FSwCI5HEnu

— Formula 1 (@F1) November 15, 2020

Следующий, 15-й этап чемпионата - Гран-при Бахрейна - состоится 27-29 ноября.

Напомним, квалификация 14-го этапа чемпионата мира Формулы-1 - Гран-при Турции - завершилась сенсационной победой гонщика "Рейсинг Пойнт" Лэнса Стролла. Канадец завоевал свой первый поул в карьере пилота Формулы-1.

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