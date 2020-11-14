УЕФА оштрафовала "Динамо" за нарушение норм борьбы с коронавирусом

Киевский клуб наказан денежным штрафом.

УЕФА оштрафовала "Динамо" за нарушение норм борьбы с коронавирусом
Фото: A Bola

УЕФА наложил на "Динамо" штраф в размере 5 тыс. евро за несоблюдение противоэпидемических правил болельщиками киевского клуба в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:2), сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, поединок против итальянской команды прошел 20 октября в Киеве на НСК "Олимпийский".

УЕФА отмечает, что болельщики не носили маски, и не соблюдались правила социального дистанцирования.

Также киевский клуб оштрафован на 14 тыс. евро за то, что на стадионе были заблокированы проходы.

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