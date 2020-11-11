Украинская женская бригада арбитров впервые в истории будет работать на матче Лиги наций

Поединок Сан-Марино - Гибралтар войдет в историю.

Украинская женская бригада арбитров впервые в истории будет работать на матче Лиги наций
Катерина Монзуль
Фото: http://bigball.eu

В рамках 4-го тура Лиги наций сборная Сан-Марино примет лидера группы D2 команду Гибралтара.

На матче впервые в истории турнира будет работать женская бригада арбитров. Причем вся она будет состоять из украинок во главе с Екатериной Монзуль, сообщает пресс-служба УЕФА.

Помогать Монзуль будут Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Четвертой выступит Анастасия Романюк.

Ранее главным арбитром на матче Мальта - Латвия (1:1) в Лиге наций была француженка Стефани Фраппар, однако в ее бригаде работали только мужчины.

Отметим, что Монзуль уже работала на матчах сборных - в рамках квалификации Евро-2021 U-21 Литва - Греция (2:0).

Поединок Сан-Марино - Гибралтар состоится в субботу, 14 ноября, в 16:00 по киевскому времени.

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