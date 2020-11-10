Еще один основной игрок "Динамо" пополнил ряды больных коронавирусом. Футбол

Денис Попов не поможет команде в ближайшее время.

Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Следовательно, общее количество инфицированных игроков уже 13.

Ранее положительные тесты на коронавирус сдали Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Денис Гармаш, Георгий Цитаишвили, Миккель Дуелунд, Николай Шапаренко, Тудор Белуце, Владимир Шепелев, Богдан Леднев и Владислав Супряга.

В ближайших матчах команде также не поможет капитан Сергей Сидорчук, удаленный в матче против "Шахтера".

Напомним, что в минувшее воскресенье "Динамо" проиграло "Шахтеру" (0: 3) в матче УПЛ.