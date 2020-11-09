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2020-11-09
"Шахтер" опередил "Динамо" по количеству очных побед в матчах чемпионата
Подопечных Луческу разбили на "Олимпийском".
"Шахтар"
Фото: ФК "Шахтар"
В рамках центрального матча первого круга Украинской премьер-лиги донецкий "Шахтер" на "Олимпийском" обыграл номинальных хозяев - "Динамо" - 3:0.
Отметим, это пятое подряд поражение "динамовцев" от "горняков" в УПЛ.
Кроме того, эта победа над "Динамо" стала для "Шахтера" юбилейной - 25-й в рамках чемпионата Украины. Киевляне обыгрывали принципиальных соперников 24 раза. Еще 17 игр завершились вничью. Разница мячей - 82:81 в пользу "горняков".
Эта победа позволила подопечным Луиша Каштру вплотную приблизиться к киевлянам в турнирной таблице - "Шахтер" набрал 19 очков, в активе "Динамо" - 20.