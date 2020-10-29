УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов

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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Фото: УЕФА

Завершился второй тур Лиги чемпионов.

УЕФА на своем официальном сайте традиционно назвала номинантов на звание лучшего игрока недели.

В их число вошел форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд, отметившийся хеттриком в матче против РБ "Лейпцига" (5:0).

Также в список номинантов попал нападающий Мойзе Кин, который забил оба мяча ПСЖ в матче против "Истанбула ББ" (2:0).

Еще одним претендентом на награду стал полузащитник "Атлетико" Жоау Феликс, оформивший дубль в противостоянии с "Зальцбургом" (3:2).

Компанию им составил игрок "Аталанты" Дуван Сапата, который также отметился дублем и принес своей команде ничью в матче с "Аяксом" (2:2).

Фото: уефа

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