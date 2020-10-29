УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов

На этот раз наших нет.

Завершился второй тур Лиги чемпионов.

УЕФА на своем официальном сайте традиционно назвала номинантов на звание лучшего игрока недели.

В их число вошел форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд, отметившийся хеттриком в матче против РБ "Лейпцига" (5:0).

Также в список номинантов попал нападающий Мойзе Кин, который забил оба мяча ПСЖ в матче против "Истанбула ББ" (2:0).

Еще одним претендентом на награду стал полузащитник "Атлетико" Жоау Феликс, оформивший дубль в противостоянии с "Зальцбургом" (3:2).

Компанию им составил игрок "Аталанты" Дуван Сапата, который также отметился дублем и принес своей команде ничью в матче с "Аяксом" (2:2).