"Золотий м'яч"-2022: букмекери назвали фаворита премії

17 жовтня у Парижі відбудеться церемонія вручення "Золотого м'яча"-2022 – призу найкращому футболісту календарного року від французького журналу France Football.

Букмекери вважають, що цього року нагороду отримає нападник мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема. Коефіцієнт цей варіант є мінімальним – 1,01.

До першої трійки кандидатів аналітики включили двох гравців "Манчестер Сіті" – форварда Ерлінга Холанда та півзахисника Кевіна Де Брюйне, коефіцієнт на обох – 17,00.

Крім того, за інформацією Eurosport, Бензема справді отримає приз, а організатори вже повідомили йому про перемогу.

Крім того, очікується, що найкращим воротарем стане одноклубник Бензема Тібо Куртуа, найкращим молодим гравцем - хавбек "Барселони" Гаві, а найкращим нападником - Роберт Левандовський з "Барси".

Церемонія вручення нагород у Парижі розпочнеться о 21:30 за Києвом. Минулого року володарем "Золотого м'яча" став нападник ПСЖ Ліонель Мессі.