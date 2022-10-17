"Золотий м'яч"-2022: букмекери назвали фаворита премії
Аналітики вважають, що у Каріма Бензема немає конкурентів цього року, інформує
17 жовтня у Парижі відбудеться церемонія вручення "Золотого м'яча"-2022 – призу найкращому футболісту календарного року від французького журналу France Football.
Букмекери вважають, що цього року нагороду отримає нападник мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема. Коефіцієнт цей варіант є мінімальним – 1,01.
До першої трійки кандидатів аналітики включили двох гравців "Манчестер Сіті" – форварда Ерлінга Холанда та півзахисника Кевіна Де Брюйне, коефіцієнт на обох – 17,00.
Крім того, за
Крім того, очікується, що найкращим воротарем стане одноклубник Бензема Тібо Куртуа, найкращим молодим гравцем - хавбек "Барселони" Гаві, а найкращим нападником - Роберт Левандовський з "Барси".
Церемонія вручення нагород у Парижі розпочнеться о 21:30 за Києвом. Минулого року володарем "Золотого м'яча" став нападник ПСЖ Ліонель Мессі.