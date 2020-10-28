Очного противостояния Месси и Роналду сегодня не будет

Португалец в очередной раз сдал положительный тест на COVID-19.

Фото: tycsports.com Криштиану Роналду и Лионель Месси

Сегодня соперники киевского "Динамо" в группе Лиги чемпионов "Ювентус" и "Барселона" проведут матч в Турине в рамках второго тура.

Однако долгожданного противостояния Лионеля Месси и Криштиану Роналду болельщики не увидят. Как сообщает footballitalia, португалец снова сдал положительный тест на коронавирус.

BREAKING: Reports Cristiano Ronaldo is STILL positive for COVID-19. — footballitalia (@footballitalia) October 27, 2020

Напомним, начало поединка в 22:00.

Параллельно в Будапеште "Динамо" проведет свой матч против "Ференцвароша".