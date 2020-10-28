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2020-10-28
Очного противостояния Месси и Роналду сегодня не будет
Португалец в очередной раз сдал положительный тест на COVID-19.
Фото: tycsports.com
Криштиану Роналду и Лионель Месси
Сегодня соперники киевского "Динамо" в группе Лиги чемпионов "Ювентус" и "Барселона" проведут матч в Турине в рамках второго тура.
Однако долгожданного противостояния Лионеля Месси и Криштиану Роналду болельщики не увидят. Как сообщает footballitalia, португалец снова сдал положительный тест на коронавирус.
BREAKING: Reports Cristiano Ronaldo is STILL positive for COVID-19.— footballitalia (@footballitalia)
October 27, 2020
Напомним, начало поединка в 22:00.
Параллельно в Будапеште "Динамо" проведет свой матч против "Ференцвароша".