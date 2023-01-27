"Аль-Наср" разом із Роналду вилетів із Суперкубку Саудівської Аравії

Нова команда португальця залишилася без трофею.

Роналду виступає у Саудівській Аравії
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Учора, 25 січня, "Аль-Наср" програв "Аль-Іттіфаку" у півфіналі Суперкубку Саудівської Аравії (1:3)

37-річний нападник Кріштіану Роналду не відзначився результативними діями. Це був його другий офіційний матч у складі нової команди.

Нагадаємо, "Аль-Наср" підписав Кріштіану Роналду, який перебував у статусі вільного агента після того, як через скандальне інтерв'ю залишив "Манчестер Юнайтед". Форвард зароблятиме по 200 млн доларів на рік, що є рекордом в історії футболу.

Зазначимо, що футболіст пропустив два офіційні матчі своєї команди через ліміт на легіонерів, проте дебютував за клуб 19 січня у виставковому поєдинку між французьким "Парі Сен-Жермен" та збірною зірок саудівських клубів "Аль-Хіляль" та "Аль-Наср", в якому відзначився дублем.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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