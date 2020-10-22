"Шахтер" отказался играть против "Ворсклы" в Александрии. Футбол

В городе нет отелей с должным санитарно-эпидемическим уровнем.

"Ворскла" - "Шахтер"
Фото: Ворскла
"Ворскла" - "Шахтер"

Дирекция Украинской премьер-лиги запретила проведение матча 7-го тура "Ворскла" - "Шахтер" в Полтаве из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе, говорится на официальном сайте полтавского клуба.

Однако позже Дирекция УПЛ приняла решение о переносе игры из Александрии, сообщает официальный сайт УПЛ.

"Шахтер" сообщил Дирекции УПЛ об отсутствии в городах Александрия и Кропивницкий отелей с должным санитарно-эпидемическим уровнем, в которых могла бы быть размещена команда клуба", - говорится в сообщении полтавчан в Twitter.

Гідних готелів в #Олександрія та #Кропивницький, як кажуть немає... pic.twitter.com/xhvPkJ7TLh

— ФК Ворскла (@vorsklacomua) October 22, 2020

В то же время вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак резко отреагировал на перспективу проведения матча в столице Украины, заявив, что полтавский клуб намерен обратиться в органы футбольного правосудия, сообщает официальный сайт "Ворсклы".

"Начались какие-то непонятные для нас качели (а именно телефонные звонки и никаких официальных писем), - возмущается вице-президент "Ворсклы" - нам начали ставить условия, согласно которым мы должны ехать на игру с "Шахтером" в Киев. Если так, то готовы даже отдать "горнякам" свой отель в Кременчуге. Но мы предложили вполне приемлемый со всех точек зрения, в том числе маршрута, для обеих сторон вариант с КСК "Ника". Мы не хотим, чтобы нами манипулировали, что-то подстраивая на свой манер", - отметил Лысак.

"Надеемся, УПЛ даст правильную оценку сложившейся ситуации, и мы спокойно, без взаимных обид и претензий, сыграем этот матч в Александрии на арене с нормальной инфраструктурой. Еще раз подчеркну: мы категорически против переноса игры в столицу, тем более, что "Шахтер" настаивает на том, чтобы и встречу второго круга также сыграть в Киеве. Вынуждены будем обратиться в органы футбольного правосудия", - резюмировал функционер.

Встреча между "Ворсклой" и "Шахтером" должна состояться в субботу, 24 октября. Начало игры в 14:00.

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