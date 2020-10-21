Главный тренер сборной Украины по хоккею подал в отставку

Сергей Витер остается работать в ХК "Донбасс".

Главный тренер сборной Украины по хоккею подал в отставку
Фото: hcdonbass.com

Наставник хоккейного клуба "Донбасс" Сергей Витер подал в отставку с поста главного тренера национальной сборной Украины.

Пресс-служба донецкого клуба сообщает, что Витер переведен на должность спортивного директора "ХК Донбасс" и продолжит выполнять селекционную работу, которой он занимается с 2010 года.

Сергей Витер возглавил национальную команду в июне 2019 года. На этом посту он сменил Андрея Срюбко.

Напомним, в сентябре 67 известных украинских хоккеистов

написали письмо Зеленскому с просьбой обратить внимание главы государства на деятельность президента Федерации хоккея Украины Анатолия Брезвина.

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