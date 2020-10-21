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2020-10-21
Главный тренер сборной Украины по хоккею подал в отставку
Сергей Витер остается работать в ХК "Донбасс".
Фото: hcdonbass.com
Наставник хоккейного клуба "Донбасс" Сергей Витер подал в отставку с поста главного тренера национальной сборной Украины.
Пресс-служба донецкого клуба сообщает, что Витер переведен на должность спортивного директора "ХК Донбасс" и продолжит выполнять селекционную работу, которой он занимается с 2010 года.
Сергей Витер возглавил национальную команду в июне 2019 года. На этом посту он сменил Андрея Срюбко.
Напомним, в сентябре 67 известных украинских хоккеистов
написали письмо Зеленскому с просьбой обратить внимание главы государства на деятельность президента Федерации хоккея Украины Анатолия Брезвина.