Ломаченко скрыл информацию, что перед боем с Лопесом у него откололся хрящ плеча

По мнению тренера, бой нужно было переносить.

Ломаченко скрыл информацию, что перед боем с Лопесом у него откололся хрящ плеча
Василь Ломаченко
Фото: Top Rank

Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) перенес операцию после проигранного боя за звание абсолютного чемпиона против Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

По словам доктора Нила Эльаттрахе, перед боем украинец получил травму плеча - откололся хрящ. При этом Василий со своим отцом Анатолием Ломаченко не сообщили об этом своей команде.

По словам менеджера Ломаченко Эгиса Климаса, у боксера появилась боль в области правого плеча, как только он приехал из Украины.

Примерно через шесть недель после этого Ломаченко сделали укол для утоления боли.

"Мы потеряли одну неделю тренировок. Мы потеряли одну неделю спаррингов, потому что врач запретил ему что-либо делать в течение недели после инъекции", - цитирует Климаса BoxingScene.

"Через несколько недель боль вернулась, и Ломаченко сделали еще один укол.

Отец боксера и главный тренер Анатолий хотел отозвать сына - Ломаченко отказался", - уточнил менеджер.

Климас объясняет, что травма Ломаченко более или менее замалчивалась, чтобы не создавалось впечатление, будто боец искал отговорки.

Вероятно, именно поэтому Ломаченко выбрал в первой половине боя пассивный сценарий.

В понедельник, 19 октября, Ломаченко прооперировали, о чем проинформировал Эльаттрахе.

При этом врач отметил, что повреждение было в том же месте, где ранее Ломаченко перенес операцию.

"Когда он приехал из Украины на последние этапы подготовки к бою, у него были проблемы с плечом. Оказалось, что он сильно ушиб ротаторную манжету, откололся кусок хряща, но мы об этом не подозревали", - отметил врач.

"Он сказал, что может нормально тренироваться, но продолжал испытывать дискомфорт во время боя", - отметил Эльаттрахе.

Отметим, что в соглашении о поединке не было пункта о матче-реванше, поэтому Лопес отвергает идею встретиться с Ломаченко во второй раз.

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