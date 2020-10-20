Зинченко стал лицом рекламной кампании "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Украинец презентовал тренировочный комплект.

Зинченко стал лицом рекламной кампании "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
Олександр Зінченко
Фото: Манчестер Сіті

Латераль "Манчестер Сити" Александр Зинченко презентовал тренировочную экипировку команды для Лиги чемпионов.

Украинец представил три комплекта экипировки команды в различных цветах: белом, сером и бледно-розовом.

Напомним, что свой первый матч в ЛЧ подопечные Хосепа Гвардиолы проведут завтра против "Порту".

Добавим, что в нынешнем сезоне Зинченко еще не выходил на поле в составе "горожан".

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— Manchester City (@ManCity) October 19, 2020

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