Зинченко стал лицом рекламной кампании "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Латераль "Манчестер Сити" Александр Зинченко презентовал тренировочную экипировку команды для Лиги чемпионов.

Украинец представил три комплекта экипировки команды в различных цветах: белом, сером и бледно-розовом.

Напомним, что свой первый матч в ЛЧ подопечные Хосепа Гвардиолы проведут завтра против "Порту".

Добавим, что в нынешнем сезоне Зинченко еще не выходил на поле в составе "горожан".