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2020-10-20
Зинченко стал лицом рекламной кампании "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
Украинец презентовал тренировочный комплект.
Олександр Зінченко
Фото: Манчестер Сіті
Латераль "Манчестер Сити" Александр Зинченко презентовал тренировочную экипировку команды для Лиги чемпионов.
Украинец представил три комплекта экипировки команды в различных цветах: белом, сером и бледно-розовом.
Напомним, что свой первый матч в ЛЧ подопечные Хосепа Гвардиолы проведут завтра против "Порту".
Добавим, что в нынешнем сезоне Зинченко еще не выходил на поле в составе "горожан".
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